Германия расширит "карантин для непривитых" на всю страну

Лидеры федеральных земель Германии и федеральное правительство решили, что так называемое правило 2G - "привиты и выздоровевшие" - для допуска в ряд заведений расширится на всю территорию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Ранее такое требование ввели у себя отдельные федеральные земли или районы с особо высокой заболеваемостью. Теперь доступ к несущественным магазинам, культурным и развлекательным заведениям по всей территории страны останется возможным только для привитых и недавно переболевших. Однако предусмотрены исключения для тех, кто не может прививаться из-за того, что не достигли необходимого возраста, или из-за подтвержденных медицинских противопоказаний.

Правило будет действовать одинаково по всей территории страны, независимо от показателей заболеваемости.

Кроме того, Ангела Меркель анонсировала закрытие ночных клубов и дискотек там, где семидневный показатель заболеваемости превышает 350 на 100 000 населения. В настоящее время средний показатель для всей страны – 439,2, но ситуация существенно отличается в зависимости от региона.

Также договорились запретить продажу и запуск новогодних фейерверков - из соображений, что это дополнительный повод для собраний компаниями и нередко приводит к травмированию людей, следовательно и лишней нагрузке на больницы.

Как дополняет Spiegel, на больших мероприятиях внутри помещений будет разрешено заполнять залы на 30-50% и может вводиться правило "2G плюс" - требование отрицательного теста в дополнение к тому, что человек вакцинирован или недавно переболел. Мероприятия в закрытых помещениях с соблюдением таких требований будут разрешены при участии до 5 тысяч человек.

Предусматриваются изменения в законодательство о противодействии инфекционным болезням, чтобы регионы с особо высокими показателями заражения могли идти на еще более жесткие шаги – полное закрытие ресторанов, запрет на продажу алкоголя в определенных местах или определенные часы, ограничение собраний и т.д.

Для непривитых, кроме того, будут действовать ограничения на контакты. Собираться компаниями в общественных местах или в собственном жилье разрешается с участием максимум двух человек из других домохозяйств, не считая детей в возрасте до 14 лет.

Сообщается также, что федеральное правительство хочет инициировать обязательную вакцинацию для некоторых профессий, прежде всего, медиков и персонала домов ухода.

Напомним, на прошлой неделе Германия обновила максимум заражений в сутки - в пятницу сообщили о 76 тысячах новых больных. Отдельные районы и федеральные земли ввели частичный локдаун для непривитых, также по всей территории страны впервые за время эпидемии начали требовать ковид-сертификат для пользования общественным транспортом.

Продолжающаяся волна эпидемии спровоцировала в стране ожесточенные дебаты относительно возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, как планирует соседняя Австрия.