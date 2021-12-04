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В Финляндии подтвердили семь случаев заражения штаммом "Омикрон", все связаны между собой

Суббота, 4 декабря 2021, 14:38

В Финляндии подтвердили семь случаев заражения штаммом "Омикрон", все они связаны между собой.

Как сообщает Yle, об этом объявили в Институте общественного здоровья, пишет "Европейская правда".

Один больной проживает в столичном регионе на юге страны, еще четыре – в юго-западном провинце и двое – в Северной Савонии. Их контакты отслеживают.

Все случаи заражения связывают с вернувшейся в Финляндию из Швеции группой - случаи подтвердили среди этих людей и тех, с кем они успели пообщаться.

О первых четырех больных ранее сообщалось, что они болеют в легкой форме и лечатся дома на самоизоляции. Были ли они вакцинированы от коронавируса, не уточняют.

Как известно, штамм "Омикрон", потенциально более заразный и устойчивый к вакцинам, обнаружили у себя уже более 10 стран Европы.

Наибольшую вспышку подозревает у себя Норвегия, где после рождественского корпоратива в одной из компаний в Осло коронавирус подхватили несколько десятков гостей и у одного человека уже подтвердили штамм "Омикрон".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" через несколько месяцев может стать доминирующим в Европе.

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Финляндия Коронавирус
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