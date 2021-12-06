У Данії відомо вже про понад 260 випадків зараження штамом "Омікрон".

Як повідомляє DPA, про це у понеділок повідомив Інститут громадського здоров’я Данії, пише "Європейська правда".

Наразі в країні підтверидили 261 випадок. Ще напередодні було відомо про 183 хворих.

Перші випадки зараження Данія підтвердила 28 листопада, хворими виявилися двоє людей, які повернулися з ПАР.

Десяток випадків зараження простежили до концерту електронної музики за участі близько півтори тисячі глядачів, що відбувся 27 листопада.

Нагадаємо, у столиці Норвегії через штам "Омікрон" помістили на карантин кількасот людей. В Осло виявили кілька великих осередків зараження. Наймасовішим вважають різдвяний корпоратив, на якому заразилися коронавірусом близько сотні людей і в більше десятка вже підтвердили штам "Омікрон".