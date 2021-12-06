Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Данії відомо вже про понад 260 випадків зараження штамом "Омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 20:57

У Данії відомо вже про понад 260 випадків зараження штамом "Омікрон".

Як повідомляє DPA, про це у понеділок повідомив Інститут громадського здоров’я Данії, пише "Європейська правда".

Наразі в країні підтверидили 261 випадок. Ще напередодні було відомо про 183 хворих.

Читайте також
У Фінляндії підтвердили сім випадків зараження штамом "Омікрон", всі пов’язані між собою

Перші випадки зараження Данія підтвердила 28 листопада, хворими виявилися двоє людей, які повернулися з ПАР.

Десяток випадків зараження простежили до концерту електронної музики за участі близько півтори тисячі глядачів, що відбувся 27 листопада. 

Нагадаємо, у столиці Норвегії через штам "Омікрон" помістили на карантин кількасот людей. В Осло виявили кілька великих осередків зараження. Наймасовішим вважають різдвяний корпоратив, на якому заразилися коронавірусом близько сотні людей і в більше десятка вже підтвердили штам "Омікрон".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

"Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади

Наймолодший канцлер в історії Австрії остаточно йде з політики. Слідом за ним посад позбулися й близькі до нього міністри.
6 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща сперечається за родинні цінності: чому створення Інституту сім'ї розкололо суспільство

Польська влада хоче створити інститут, що опікуватиметься питаннями родини. Чому цей крок ще більше посилює розкол у суспільстві?
6 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Небезпечний Китай: як Україні мінімізувати ризики у співпраці зі "стратегічним партнером"

Недружні дії та погрози Пекіна дозволяють поставити під сумнів стратегічність українсько-китайського партнерства. Що в такій ситуації робити Києву?
6 грудня 2021 — Юрій Пойта, New Geopolitics Research Network