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В Дании известно уже о более 260 случаях заражения штаммом "Омикрон"

Понедельник, 6 декабря 2021, 20:57

В Дании известно уже более чем о 260 случаях заражения штаммом "Омикрон".

Как сообщает DPA, об этом в понедельник сообщил Институт общественного здоровья Дании, пишет "Европейская правда".

В настоящее время в стране подтвердили 261 случай. Накануне было известно о 183 больных.

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Первые случаи заражения Дания подтвердила 28 ноября, больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР.

Десяток случаев заражения проследили до концерта электронной музыки с участием около полутора тысяч зрителей, состоявшегося 27 ноября.

Напомним, в столице Норвегии из-за штамма "Омикрон" поместили на карантин несколько сотен человек. В Осло обнаружили несколько крупных очагов заражения. Самым массовым считают рождественский корпоратив, на котором заразились коронавирусом около сотни человек и у более десятка уже подтвердили штамм "Омикрон".

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Дания Коронавирус
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