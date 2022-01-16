В Амстердаме собралась большая демонстрация против ковид-политики правительства

В Амстердаме тысячи человек вышли в центр города на протест против политики правительства для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Люди начали собираться в трех разных местах - у олимпийского стадиона и в парках Westerpark и Oosterpark, а оттуда двинулись к Музейной площади (Museumplein). С площади они планируют идти дальше по улицам города.

Полиция и городские власти еще не давали оценок по количеству участников, но речь идет о тысячах. Организаторы утверждают, что людей около 25 тысяч.

К протесту присоединились фермеры со своими претензиями к правительству, некоторые приехали на акцию с тракторами.

Параллельно проходит контрдемонстрация – около 200 человек вышли с лозунгами против антисемитских и расистских заявлений на демонстрациях недовольных карантином и вакцинацией, в частности сравнения ограничений для непривитых с преследованием евреев нацистами.

Из-за акций изменили движение нескольких трамвайных маршрутов.

В мэрии призвали людей протестовать "мирно и ответственно" и не пренебрегать противоэпидемическими правилами безопасности. Полиция объявила районы собраний зонами повышенного риска, что означает, что правоохранители имеют право превентивно останавливать людей для проверки.

Напомним, ранее в Нидерландах молодые люди неоднократно устраивали беспорядки под предлогом недовольства карантинными ограничениями

14 января Нидерланды зарегистрировали новый рекорд заражений коронавирусом, однако заполненность ковидных больниц продолжает спадать.

С 15 января вступили в силу первые послабления карантина после того, как в середине декабря страна закрылась на общий локдаун.

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