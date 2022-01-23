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Британія підтримає Україну, але відправка військ "малоймовірна" - віцепрем'єр

Неділя, 23 січня 2022, 13:22

Велика Британія буде стояти пліч-о-пліс з Україною, але "вкрай малоймовірно", що британські війська будуть відправлені  до російського кордону у випадку вторгнення РФ в Україну. 

Про це британському телеканалу Sky News заявив віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб, повідомляє "Європейська правда".

Рааб сказав, що Велика Британія та інші країни запровадять економічні та фінансові санкції проти Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну, однак відправлення британських військ у цьому випадку він назвав малоймовірним.

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"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але ми можемо сказати, що ми вже готові та беремо участь у програмах навчання для підтримки українців, які захищаються, і це абсолютно правильно," - зазначив Рааб.

"Але також, щодо міжнародної спільноти, союзників по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч-о-пліч, кажучи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - додав він.

Коментарі британського віцепрем'єра прозвучали після того, як міністерство закордонних справ Великої Британії в суботу ввечері звинуватило Росію у змові з метою встановлення у Києві прокремлівського уряду.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом Росії очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

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Російське МЗС назвало дезінформацією та провокаційною діяльністю заяву Лондона.

Як повідомлялося, Британія цього тижня відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї для укріплення оборони України у разі можливого нападу РФ.

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Велика Британія Росія

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