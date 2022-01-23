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Британия поддержит Украину, но отправка войск "маловероятна" - вице-премьер

Воскресенье, 23 января 2022, 13:22

Великобритания будет стоять рука об руку с Украиной, но "крайне маловероятно", что британские войска будут отправлены к российской границе в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом британскому телеканалу Sky News заявил вице-премьер-министр Доминик Рааб, сообщает "Европейская правда".

Рааб сказал, что Великобритания и другие страны введут экономические и финансовые санкции против Москвы, если Россия вторгнется в Украину, однако отправление британских войск в этом случае он назвал маловероятным.

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"Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев в защите, и это абсолютно правильно", - отметил Рааб.

"Но также, что касается международного сообщества, союзников по НАТО на Западе, мы стоим бок о бок, говоря, что будут очень серьезные последствия, если Россия сделает этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим", - добавил он. 

Комментарии британского вице-премьера прозвучали после того, как министерство иностранных дел Великобритании в субботу вечером обвинило Россию в сговоре с целью установления в Киеве прокремлевского правительства.

Правительство Соединенного Королевства утверждает, что по плану России главой правительства должен стать бывший народный депутат, владелец пропагандистского телеканала НАШ Евгений Мураев.

Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными данными о планах Кремля по Украине.

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Как сообщалось, Британия на этой неделе отправила в Украину 30 военных и 2000 единиц противотанкового оружия для укрепления обороны Украины в случае возможного нападения РФ.

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