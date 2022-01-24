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Польща приєдналася до країн, які не планують евакуації дипломатів з України

Понеділок, 24 січня 2022, 13:14

Польща наразі не планує евакуювати з України родини польських дипломатів.

Про це агентству PAP заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".

"На даний момент не планується евакуація сімей польських дипломатів з України" - сказав він.

За словами Яблонського, міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.

Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Зокрема, про відсутність намірів вивозити дипломатів з України заявили в Латвії, Чехії, Естонії, Данії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

"Ми не плануємо робити те саме, що і США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Доки тривають переговори (з Росією. - Ред.), я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Раніше повідомлялося, що Німеччина також готує план евакуації сімей дипломатів з України.

Велика Британія також відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

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