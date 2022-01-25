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Зеленский назвал вывоз дипломатов из Киева частью дипломатической игры

Вторник, 25 января 2022, 20:08

Президент Владимир Зеленский считает вывоз из Киева части дипломатов отдельным странам Запада тонкостями сложной дипломатической игры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в своем видеообращении на Facebook-странице в пятницу.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию и является тонкостью сложной дипломатической игры.

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Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - отметил глава государства.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать семьи или сотрудников своих посольств в Киеве.

Главный дипломат ЕС также сказал, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

В то же время Канада во вторник стала последним государством, распорядившимся, чтобы семьи дипломатов, работающих в Украине, покинули страну.

Подробнее объяснения по эвакуации дипломатов смотрите на Youtube-канали "Европейской правды": Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты? Спойлер: дело не только в РФ.

О ситуации на границе и возможных сценариях действий РФ читайте в статье "Украинской правды" Каковы перспективы большой войны в Украине?

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Зеленский Канада США Великобритания

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