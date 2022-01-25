Зеленский назвал вывоз дипломатов из Киева частью дипломатической игры
Президент Владимир Зеленский считает вывоз из Киева части дипломатов отдельным странам Запада тонкостями сложной дипломатической игры.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в своем видеообращении на Facebook-странице в пятницу.
"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию и является тонкостью сложной дипломатической игры.
Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - отметил глава государства.
Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены следовать примеру США и Британии и эвакуировать семьи или сотрудников своих посольств в Киеве.
Главный дипломат ЕС также сказал, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.
В то же время Канада во вторник стала последним государством, распорядившимся, чтобы семьи дипломатов, работающих в Украине, покинули страну.
Подробнее объяснения по эвакуации дипломатов смотрите на Youtube-канали "Европейской правды": Почему "эвакуируют посольства" из Киева? Что знают дипломаты? Спойлер: дело не только в РФ.
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