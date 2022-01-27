Прем'єр Норвегії вважає, що військове нарощування РФ є ознакою слабкості Путіна

Прем'єр-міністр Норвегії, чия країна є однією із засновниць НАТО, заявив у середу, що вважає ознакою слабкості те, що президент РФ Владімір Путін змушений висловлювати політичні погляди Москви шляхом надзвичайного військового нарощування.

Про це Йонас Гар Стьоре сказав в інтерв'ю Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Він пояснив, що вважає це ознакою слабкості, тому що питання, які є важливими для людей, слід обговорювати за столом переговорів, а не шляхом такої військової демонстрації.

Він вважає вимогу Путіна щодо гарантій, у тому числі нерозширення НАТО, результатом втрати каналів зв'язку після закінчення холодної війни та діалогу.

"Тому між країнами, яким необхідно взаємодіяти, побільшало ворожості та деструктивних відносин", - сказав Стьоре.

Кремль неодноразово заперечував, що планує вторгнутися до України, але США та їхні союзники по НАТО стурбовані тим, що Росія розмістила близько 100 000 військовослужбовців поблизу України.

Прем'єр-міністр Норвегії сказав, що його країна бачить це нарощування, оскільки частина російського Північного флоту плаває вздовж норвезького узбережжя.

На питання про те, який, на його думку, "план гри" Путіна, Стьоре відповів: "Він хоче залишити нас у здогадах".

Прем'єр-міністр Норвегії підкреслив, що Європа в XXI столітті не вирішує політичних питань однією державою, а російська гра в здогадайку свідчить про те, що "ми маємо бути твердими, передбачуваними та принциповими".

Хоча Україна не є членом НАТО і, отже, не підпадає під парасольку колективної оборони Альянсу, Стьоре сказав, що Європа і Захід повинні бути чіткими у тому, що "якщо в ці дні в Європі відбудеться порушення кордону сучасної держави, буде реакція".

Нагадаємо, НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США "немає позитивної реакції" на головне питання.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?