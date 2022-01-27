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Премьер Норвегии считает, что военное наращивание РФ - признак слабости Путина

Четверг, 27 января 2022, 15:53

Премьер-министр Норвегии, чья страна является одной из основательниц НАТО, заявил в среду, что считает признаком слабости, что президент РФ Владимир Путин вынужден выражать политические взгляды Москвы путем чрезвычайного военного наращивания.

Об этом Йонас Гар Стере сказал в интервью Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Он объяснил, что считает это признаком слабости, потому что вопросы, которые важны для людей, следует обсуждать за столом переговоров, а не путем такой военной демонстрации.

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Он считает требования Путина по поводу гарантий, в том числе нерасширения НАТО, результатом потери каналов связи после окончания холодной войны и диалога.

"Поэтому между странами, которым необходимо взаимодействовать, стало больше враждебности и деструктивных отношений", - сказал Стере.

Кремль неоднократно отрицал, что планирует вторгнуться в Украину, но США и их союзники по НАТО озабочены тем, что Россия разместила около 100 000 военнослужащих вблизи Украины.

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Премьер-министр Норвегии сказал, что его страна видит это наращивание, поскольку часть русского Северного флота плавает вдоль норвежского побережья.

На вопрос о том, каков, по его мнению, "план игры" Путина, Стере ответил: "Он хочет оставить нас в догадках".

Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что Европа в XXI веке не решает политических вопросов одним государством, а российская игра в догадку свидетельствует о том, что "мы должны быть жесткими, предсказуемыми и принципиальными".

Хотя Украина не является членом НАТО и, следовательно, не подпадает под зонтик коллективной обороны Альянса, Стере сказал, что Европа и Запад должны быть четкими в том, что "если в эти дни в Европе произойдет нарушение границы современного государства, будет реакция".

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Напомним, НАТО в среду параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит простор для прогресса в отношениях с РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования России по так называемым "гарантиям безопасности".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США "нет положительной реакции" на главный вопрос.

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Путин Россия Норвегия

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