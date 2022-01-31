У Данії не виключають надання Україні зброї, якщо РФ продовжить ескалацію

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не виключає надання Україні зброї та військового обладнання, якщо президент РФ Владімір Путін продовжить ескалацію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Jyllands-Posten.

"Я не виключаю цього (надання Україні військового обладнання), і не маю принципових заперечень, щоб ми це зробили", - сказала вона.

Метте Фредеріксен зазначила, що вбачає у нинішній ситуації довкола України серйозну загрозу для Європи і реальні ризики збройного конфлікту та бачить необхідність збільшення фінансування на оборону самої Данії, якщо напруга продовжить посилюватися.

Як повідомляє Politiken, у парламенті позиції різняться. Зокрема, за надання Україні зброї висловлюються ліберали Venstre та Соціалістична народна партія (SF). У той же час у партії Enhedslisten висловились радше проти, закликаючи робити акцент на дипломатичних шляхах для деескалації. У Соціал-ліберальній партії не заперечують проти потенційного надання зброї Україні, але вважають, що це має відбуватися через скоординоване рішення під парасолькою ЄС або НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Данію з візитом. На зустрічі з Метте Фредеріксен обговорювалися можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.

Данія вирішила виділити 27 млн євро на інвестиційні проєкти в Україні, а перед тим оголосила про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки в Україні.

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