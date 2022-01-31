В Дании не исключают предоставления Украине оружия, если РФ продолжит эскалацию

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает предоставления Украине оружия и военного оборудования, если президент РФ Владимир Путин продолжит эскалацию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Jyllands-Posten.

"Я не исключаю этого (предоставления Украине военного оборудования), и не имею принципиальных возражений, чтобы мы это сделали", - сказала она.

Фредериксен отметила, что видит в нынешней ситуации вокруг Украины серьезную угрозу для Европы и реальные риски вооруженного конфликта и видит необходимость увеличения финансирования на оборону самой Дании, если напряжение продолжит усиливаться.

Как сообщает Politiken, в парламенте позиции отличаются. В частности, за предоставление оружия Украине высказываются либералы Venstre и Социалистическая народная партия (SF). В то же время в партии Enhedslisten высказались скорее против, призывая делать упор на дипломатических путях для деэскалации. В Социал-либеральной партии не возражают против потенциального предоставления оружия Украине, но считают, что это должно происходить через скоординированное решение под зонтиком ЕС или НАТО.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Данию с визитом. На встрече с Метте Фредериксеном обсуждались возможности строительства судов многоцелевого назначения для украинских пограничников и спасательных служб.

Дания решила выделить 27 млн евро на инвестиционные проекты в Украине, а перед тем объявила о предоставлении 22 миллионов евро на усиление сектора безопасности в Украине.

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