Гаубиці для України: Естонія все ще чекає на відповідь Німеччини

Естонія все ще очікує на відповідь від федерального уряду Німеччини щодо свого запиту на отримання ліцензії на постачання артилерійських установок в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації німецького видання Handelsblatt.

"Ми досі не маємо офіційної відповіді від Німеччини щодо гаубиць", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас німецькому пресовому агентству в Таллінні перед своїм візитом до Німеччини.

Естонія хоче передати Україні дев'ять гаубиць зі старих запасів НДР, але вона зобов'язалася отримати згоду Німеччини перед тим, як передавати озброєння третій стороні.

"Кожна країна сама вирішує, яку допомогу вона хоче запропонувати Україні. Ми вважаємо дуже важливим допомагати Україні всіма можливими способами. Естонія готова надати зброю та боєприпаси, щоб допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститися від російської агресії", - сказала Каллас.

Естонія та Німеччина нещодавно передали Україні польовий шпиталь, збудований за спільною ініціативою.

Очікується, що у четвер Каллас разом зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем та президентом Литви Гітанасом Науседою в Берліні проведе переговори із канцлером Олафом Шольцом. Особливу увагу вони приділять російській кризі навколо України та ситуації з безпекою у Східній Європі.

122-мм гаубиці, які Естонія хоче передати Україні, спершу купила у Німеччини Фінляндія у 90-х роках, а далі у 2009 році Естонія купила їх у Фінляндії, тож країнами походження вважаються і Німеччина, і Фінляндія.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Німеччина блокує передачу гаубиць, а представник уряду Естонії сказав, що Таллінн все ще намагається переконати Берлін змінити думку.

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