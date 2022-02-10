Гаубицы для Украины: Эстония все еще ждет ответа Германии

Эстония все еще ожидает ответа от федерального правительства Германии на свой запрос на получение лицензии на поставку артиллерийских установок в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации немецкого издания Handelsblatt.

"У нас до сих пор нет официального ответа от Германии по поводу гаубиц", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас немецкому пресс-агентству в Таллинне перед своим визитом в Германию.

Эстония хочет передать Украине девять гаубиц из старых запасов ГДР, но она обязалась получить согласие Германии перед тем, как передавать вооружение третьей стороне.

"Каждая страна сама решает, какую помощь она хочет предложить Украине. Мы считаем, что очень важно помогать Украине всеми возможными способами. Эстония готова предоставить оружие и боеприпасы, чтобы помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии", - сказала Каллас.

Эстония и Германия недавно передали Украине полевой госпиталь, построенный по совместной инициативе.

Ожидается, что в четверг Каллас вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом. Особое внимание они уделят российскому кризису вокруг Украины и ситуации с безопасностью в Восточной Европе.

122-мм гаубицы, которые Эстония хочет передать Украине, сначала купила у Германии Финляндия в 90-х годах, а затем в 2009 году Эстония купила их у Финляндии, поэтому странами происхождения считаются и Германия и Финляндия.

Ранее западные СМИ сообщали, что Германия блокирует передачу гаубиц, а представитель правительства Эстонии сказал, что Таллин все еще пытается убедить Берлин изменить мнение.

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