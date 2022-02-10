Данія і США почали переговори про нову оборонну угоду

Данія та Сполучені Штати розпочали переговори про нову оборонну угоду, яка може передбачати присутність американських військ та військової техніки на території Данії.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Така угода безпосередньо між Сполученими Штатами та Данією відкриє нові можливості для співпраці та діяльності у низці окремих військових областей у Данії. Це можуть бути американські солдати на данській землі", - сказала Фредеріксен.

За її словами, переговори, про які попросили Сполучені Штати, відбулися після того, як Вашингтон останніми роками зміцнив військову співпрацю з Норвегією та країнами Балтії.

Раніше в Данії заявили, що не планують поставляти зброю в Україну на тлі російської загрози.

Данія підвищила військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Як повідомлялося, на тлі кризи Данія також вирішила додатково виділити 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

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