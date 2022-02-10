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Данія і США почали переговори про нову оборонну угоду

Четвер, 10 лютого 2022, 16:51

Данія та Сполучені Штати розпочали переговори про нову оборонну угоду, яка може передбачати присутність американських військ та військової техніки на території Данії.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Така угода безпосередньо між Сполученими Штатами та Данією відкриє нові можливості для співпраці та діяльності у низці окремих військових областей у Данії. Це можуть бути американські солдати на данській землі", - сказала Фредеріксен.

За її словами, переговори, про які попросили Сполучені Штати, відбулися після того, як Вашингтон останніми роками зміцнив військову співпрацю з Норвегією та країнами Балтії.

Раніше в Данії заявили, що не планують поставляти зброю в Україну на тлі російської загрози.

Данія підвищила військову готовність, включно з розгортанням двох винищувачів на острові в Балтійському морі, через неприйнятний військовий тиск Росії на Україну.

Як повідомлялося, на тлі кризи Данія також вирішила додатково виділити 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України.

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США Данія

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