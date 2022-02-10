Дания и США начали переговоры о новом оборонном соглашении

Дания и Соединенные Штаты начали переговоры о новом оборонном соглашении, которое может предусматривать присутствие американских войск и военной техники на территории Дании.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Такое соглашение между Соединенными Штатами и Данией откроет новые возможности для сотрудничества и деятельности в ряде отдельных военных областей в Дании. Это могут быть американские солдаты на датской земле", - сказала Фредериксен.

По ее словам, переговоры, о которых попросили Соединенные Штаты, состоялись после того, как Вашингтон за последние годы укрепил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии.

Ранее в Дании заявили, что не планируют поставлять оружие в Украину на фоне российской угрозы.

Дания повысила военную готовность, включая развертывание двух истребителей на острове в Балтийском море, из-за неприемлемого военного давления России на Украину.

Как сообщалось, на фоне кризиса Дания также решила дополнительно выделить 22 миллиона евро на усиление сектора безопасности Украины.