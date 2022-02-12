Блинкен и Лавров провели телефонный разговор об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор на фоне опасений новой агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД РФ сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как отмечают в коммюнике Госдепа, Блинкен выразил Лаврову опасения США по поводу того, что Россия может начать новую вооруженную агрессию против Украины в ближайшие дни.

"Госсекретарь четко дал понять, что дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым, но для этого нужно, чтобы Москва снизила напряжение и согласилась на обсуждения. Он подчеркнул, что если Москва выберет путь агрессии и совершит новое вторжение в Украину, на это будет решительный, масштабный и объединенный трансатлантический ответ", - отмечают в тексте.

В сообщении МИД РФ по итогам разговора отмечают, что Лавров обвинил США в "пропагандистской кампании" и подстрекательстве Украины к силовому возвращению оккупированных территорий на Донбассе.

"Развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - заявляют в МИД РФ.

Лавров также пожаловался, что в ответе Вашингтона и Брюсселя на российский проект российско-американских договоренностей и договоренностей с НАТО о "гарантиях безопасности" проигнорировали основные требования Кремля по нерасширению НАТО и неразмещению ударных систем оружия неподалеку от российских границ.

Напомним, 12 февраля ожидается также разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Накануне Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

11 февраля президент США Джо Байден и ряд европейских стран призвали своих граждан безотлагательно выезжать из Украины. Госдеп США также приказал выезжать из Киева второстепенным дипломатам посольства и приостанавливает консульские услуги.