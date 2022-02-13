Боррель: дипломатические представительства ЕС продолжают работу в Киеве

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление в связи с работой дипломатических представительств в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по путешествиям гражданам ЕС корректируются при необходимости с учетом обстоятельств безопасности", - говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что ЕС и его страны-члены координируют свои действия с учетом нынешних угроз для Украины.

"Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деескалации. Напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелую цену" - заявил главный дипломат ЕС.

Как сообщалось, Италия, Швеция и Чехия присоединились к странам, которые рекомендовали своим гражданам в Украине уехать из-за угрозы военной эскалации.

Напомним, призывы к своим гражданам покинуть Украину ранее опубликовали около десятка стран, среди которых США, Великобритания, Германия.

Посол ЕС Матти Маасикас и посол Британии Мелинда Симмонс заявили, что остаются в Киеве.

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