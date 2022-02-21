В Англії через загрозу повені евакуюють сотні домівок

В окремих районах Британії евакуюють людей через загрозу повені з наближенням нового шторму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

На країну насувається шторм "Франклін", за лічені дні після того, як попередній шторм "Еніс" призвів до загибелі трьох людей і тимчасово залишив без світла 1,4 млн споживачів.

В окремих районах Північної Ірландії та Англії річки вже вийшли з берегів. У графстві Йоркшир та біля Манчестера евакуюють кількасот домівок через загрозу підтоплення. Метеорологічна служба оголосила для півночі Англії понад 150 попереджень про ризик підтоплення.

Повінь на річці біля Лідса на півночі Англії

У неділю вже задіяли інженерні конструкції для захисту від повені на річці Мерсі під Манчестером.

Повінь очікують і в деяких районах вздовж річки Северн.

Деякі оператори залізниці порадили клієнтам відкласти подорож та перевіряти ситуацію перед поїздкою, оскільки негода може спричинити перебої з рухом.

Від штормів минулого тижня потерпала не лише Британія, а й інші країни Європи. У Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Польщі буревій призвів до травмування і загибелі людей.

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