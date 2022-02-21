В Англії через загрозу повені евакуюють сотні домівок
В окремих районах Британії евакуюють людей через загрозу повені з наближенням нового шторму.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
На країну насувається шторм "Франклін", за лічені дні після того, як попередній шторм "Еніс" призвів до загибелі трьох людей і тимчасово залишив без світла 1,4 млн споживачів.
В окремих районах Північної Ірландії та Англії річки вже вийшли з берегів. У графстві Йоркшир та біля Манчестера евакуюють кількасот домівок через загрозу підтоплення. Метеорологічна служба оголосила для півночі Англії понад 150 попереджень про ризик підтоплення.
У неділю вже задіяли інженерні конструкції для захисту від повені на річці Мерсі під Манчестером.
Повінь очікують і в деяких районах вздовж річки Северн.
Деякі оператори залізниці порадили клієнтам відкласти подорож та перевіряти ситуацію перед поїздкою, оскільки негода може спричинити перебої з рухом.
Від штормів минулого тижня потерпала не лише Британія, а й інші країни Європи. У Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Польщі буревій призвів до травмування і загибелі людей.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.