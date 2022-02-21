В Англии из-за угрозы наводнения эвакуируют сотни домов

В отдельных районах Британии эвакуируют людей из-за угрозы наводнения с приближением нового шторма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

На страну надвигается шторм "Франклин", в считанные дни после того, как предыдущий шторм "Энис" привел к гибели трех человек и временно оставил без света 1,4 млн потребителей.

В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки уже вышли из берегов. В графстве Йоркшир и близ Манчестера эвакуируют несколько сотен домов из-за угрозы подтопления. Метеорологическая служба объявила на севере Англии более 150 предупреждений о риске подтопления.

Наводнение на реке возле Лидса на севере Англии

В воскресенье уже задействовали инженерные конструкции для защиты от наводнения на реке Мерси под Манчестером.

Наводнения ожидают и в некоторых районах вдоль реки Северн.

Некоторые операторы железной дороги посоветовали клиентам отложить путешествие и проверять ситуацию перед поездкой, поскольку непогода может повлечь за собой перебои с движением транспорта.

От штормов на прошлой неделе страдала не только Британия, но и другие страны Европы. В Нидерландах, Бельгии, Германии и Польше ураган привел к травмированию и гибели людей.

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