Глава МИД Латвии: Россия ответственна за все, что происходит на Донбассе

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил о необходимости согласовать пакет санкций против РФ на случай дальнейшего обострения на Донбассе.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"В том, что происходит на Донбассе, четкая ответственность России. И их решение не выводить войска из Беларуси, хотя они говорят, что это лишь временное продолжение, - это четкий знак, что мы должны переходить от слов к подготовке определенных мер. Даже если, по моему. Мнение, сегодня мы не сможем согласовать пакет санкций, мы должны начать политический и юридический процесс, чтобы все было готово, если ситуация действительно ухудшится", - сказал министр.

По его словам, санкционный пакет должен включать остановку газопровода "Северный поток-2" и меры в финансовом секторе.

"Мы также говорим об экспортном контроле и остановке продаж технологий", - добавил министр.

На встречу европейских министров пригласили и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. В беседе с журналистами он одобрительно высказался об инициативе саммита безопасности с участием президентов США и РФ, отметив, что Украина поддерживает все попытки разрядить напряжение дипломатическими методами.

Напомним, президент США Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов безопасности, при условии, что к тому времени Россия не начнет новое вторжение в Украину.

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