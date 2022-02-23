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Кулеба в разговоре с главой МИД Германии поблагодарил за СП2 и обсудил дополнительную помощь

Среда, 23 февраля 2022, 10:46

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что поблагодарил за решение Германии после признания Россией ОРДЛО остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". 

"Обсудили санкции ЕС против РФ и дополнительную помощь для Украины. Убежден, что в этой новой реальности Германия может сделать еще больше для мира в Украине и Европе", - рассказал он.

Бербок рассказала, что во время звонка заверила Кулебу в постоянной солидарности с Украиной.

"Немедленной приостановкой СП2 федеральное правительство посылает четкий сигнал России. Мы все в ЕС и G7 будем реагировать объединенно", - заявила она.   

Напомним, во вторник 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

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Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

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