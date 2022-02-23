Кулеба в разговоре с главой МИД Германии поблагодарил за СП2 и обсудил дополнительную помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что поблагодарил за решение Германии после признания Россией ОРДЛО остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив вдячність за зупинку сертифікації ПП2. Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

"Обсудили санкции ЕС против РФ и дополнительную помощь для Украины. Убежден, что в этой новой реальности Германия может сделать еще больше для мира в Украине и Европе", - рассказал он.

Бербок рассказала, что во время звонка заверила Кулебу в постоянной солидарности с Украиной.

"Немедленной приостановкой СП2 федеральное правительство посылает четкий сигнал России. Мы все в ЕС и G7 будем реагировать объединенно", - заявила она.

Ich habe @DmytroKuleba in einem Telefonat unsere unverbrüchliche Solidarität mit der #Ukraine versichert. Die Bundesregierung setzt mit dem sofortigen Stopp von Nord Stream 2 ein erstes deutliches Zeichen gegenüber #Russland. Wir werden nun in EU und G7 geschlossen reagieren. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 22, 2022

Напомним, во вторник 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

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