У Франції похвалили Німеччину за зупинку "Північного потоку-2"

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер схвально оцінив рішення федерального уряду Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією "незалежності" ОРДЛО і відкритого введення туди своїх військ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Це правильне і мудре рішення - Німеччина вирішила, що енергетична незалежність не має ціни", - сказав він в телеефірі, зауваживши, що це особливо важливо з нинішніми високими цінами на нафту і газ.

Нагадаємо, у вівторок 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

Російський газопровід повністю добудований та перебував в процесі погодження німецьким регулятором.

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