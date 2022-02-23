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У Франції похвалили Німеччину за зупинку "Північного потоку-2"

Середа, 23 лютого 2022, 13:14

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер схвально оцінив рішення федерального уряду Німеччини зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією "незалежності" ОРДЛО і відкритого введення туди своїх військ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

"Це правильне і мудре рішення - Німеччина вирішила, що енергетична незалежність не має ціни", - сказав він в телеефірі, зауваживши, що це особливо важливо з нинішніми високими цінами на нафту і газ. 

Кулеба у розмові з главою МЗС Німеччини подякував за ПП2 та обговорив додаткову допомогу 

Нагадаємо, у вівторок 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії. 

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

Російський газопровід повністю добудований та перебував в процесі погодження німецьким регулятором.

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Франція Російська криза Північний потік-2

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