Во Франции похвалили Германию за остановку "Северного потока-2"

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр одобрительно оценил решение федерального правительства Германии приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после признания Россией "независимости" ОРДЛО и открытого введения туда своих войск.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

"Это правильное и мудрое решение – Германия решила, что энергетическая независимость не имеет цены", – сказал он в телеэфире, заметив, что это особенно важно с нынешними высокими ценами на нефть и газ.

Напомним, во вторник 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц объявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2" из-за эскалации конфликта со стороны России.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила все международные соглашения и сделала непонятный, неоправданный шаг, признав сепаратистские образования ДНР и ЛНР.

Российский газопровод полностью достроен и находился в процессе согласования германским регулятором.

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