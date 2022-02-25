Германия объяснила интересами "бабушек из России" то, что РФ не отключат от SWIFT

Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила позицию своей страны, почему к настоящему моменту она не готова отключить Россию от системы SWIFT.

Об этом Бербок говорила перед встречей глав МИД Евросоюза, на которой должен быть утвержден новый пакет санкций, сообщает "Европейская правда".

"В эти минуты, в эти часы эмоции зашкаливают, и слова, такие как отключение от SWIFT, звучат очень резко. Но в этот момент мы вопреки всему... должны сохранять голову холодной. Важно, чтобы мы вводили санкции, которые будут целенаправленно действовать на систему власти, а не только громко звучать", – сказала она.

По ее словам, у Запада уже был плохой опыт с отключением от SWIFT в случае Ирана. Этот шаг, говорит Бербок, привел к невозможности финансировать гуманитарные проекты за рубежом.

Что касается России, то, по словам Бербок, она не хочет, чтобы отключение от SWIFT повлияло на обычных жителей государства-агрессора.

"Если, например, внучка живет в Европе и захочет перевести деньги своей бабушке, даже если это звучит незначительно, она не сможет сделать перевод. А вот те, кто ответственен за пролитие крови, будут иметь пути и средства, и, несмотря на это, проводить свои финансовые операции", – сказала Бербок журналистам.

"Поэтому на данный момент, я подчеркну, на данный момент мы вносим в список крупные банки", - добавила глава МИД Германии.

Относительно новых санкций ЕС Бербок сказала, что меры направлены на тех, кто лично несет ответственность за войну - Владимира Путина и министр иностранных дел Сергея Лаврова.

По данным СМИ, Европейский Союз рассматривает отключение России от SWIFT, но Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступают против.

Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от системы SWIFT остается в повестке дня, но пока в Европе не готовы перейти к этому шагу.

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