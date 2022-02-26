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Премьер Италии подтвердил, что поддерживает отключение России от SWIFT

Суббота, 26 февраля 2022, 11:56

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что его страна поддержит отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Это начало новой странички в истории наших государств. Как только Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Кипр заявил, что не будет блокировать отключение Российской Федерации от международной платежной системы SWIFT.

Напомним, президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы.

Однако после этого настроения начали меняться. Италия, ранее выступавшая против, изменила свою позицию. Также сообщалось, что против отключения выступают Германия, объяснившая єто интересами "бабушек из России", и Венгрия.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев

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