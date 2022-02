Премьер Италии подтвердил, что поддерживает отключение России от SWIFT

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что его страна поддержит отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"Это начало новой странички в истории наших государств. Как только Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", – написал Зеленский.

