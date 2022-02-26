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Зеленский назвал две страны, до сих пор блокирующие отключение России от SWIFT

Суббота, 26 февраля 2022, 12:35

Германия и Венгрия остаются единственными государствами Евросоюза, которые не дали согласия на отключение России от SWIFT.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении в субботу, пишет "Европейская правда".

"Уже есть почти полная поддержка стран Европейского Союза по отключению России от SWIFT. Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение. Нам мужества хватает защищать свою Родину, защищать Европу", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что государств, блокирующих решение ЕС – четыре. Однако Кипр и Италия уже заявили, что поддержат эту строгую санкцию против государства-агрессора.

Президент США Джо Байден ранее сказал, что Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы. Однако настроения начали меняться.

По данным источников издания Bloomberg, теперь в администрации Байдена возобновились обсуждения и есть предложение призвать ЕС к принятию такого решения. Впрочем, говорят источники, если это решение и будет принято, то не в ближайшее время.

Напомним, 25 февраля ЕС и США ввели санкции против Путина.

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Зеленский санкции Война с РФ Германия

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