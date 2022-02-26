Литва закрыла небо для РФ, заблокировав авиарейсы в Калининград над материком

Литва запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство из-за вторжения России в Украину.

Об этом объявило правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение вступает в силу с 22:00 по Гринвичу в субботу.

Литва — это кратчайший путь из материковой части России в ее Калининградский эксклав, зажатый между членами НАТО Литвой и Польшей на восточном побережье Балтийского моря.

Румыния закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Ранее об аналогичных решениях объявили другие страны Балтии, Польша, Болгария и Чехия.

Первой о закрытии воздушного пространства для россиян заявила Британия – 24 февраля в новый пакет санкций попал "Аэрофлот". Подобный шаг возможен и от ЕС.

В ответ Россия запретила рейсы и транзит для всех самолетов, связанных с Британией.

В субботу Россия объявила о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из Болгарии, Польши и Чехии.

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