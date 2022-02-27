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Чехія надасть Україні військову техніку, перший ешелон з допомогою вже прибув

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Неділя, 27 лютого 2022, 16:11

Уряд Чехії на засіданні в неділю схвалив постачання військової техніки для України на суму 400 мільйонів крон (близько $18,5 млн).

Про це заявила в ефірі Чеського телебачення Міністр оборони Яна Чернохова, пише "Європейська правда".

Чернохова не уточнювала, що саме планують поставити, тільки сказала, що це не легке озброєння. Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що транспортування має відбутися сьогодні вдень.

Сьогоднішнє постачання перевищує попереднє постачання зброї, затверджене урядом у суботу. Вона коштувала 188 мільйонів крон. Чернохова повідомила, що українська армія отримає затверджене в суботу постачання за кілька хвилин.

Незадовго до цього армія Чехії повідомила у Twitter, що у пункті призначення вже розвантажується ешелон зі зброєю із Чехії.

"Ми допомагаємо чим можемо. Учора прем'єр-міністр мав довгу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ми продовжимо допомагати", - сказала Чернохова.

У суботу Чехія також підготувала закупівлю та транспортування сотень тонн палива, яке передається безоплатно.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду України.

Як повідомлялося, у неділю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонує блоку профінансувати постачання зброї та інших матеріалів, зокрема, пального, для української армії.

Також повідомлялося, що на позачерговій пленарній сесії Європарламенту у вівторок буде внесено на розгляд потужну резолюцію на підтримку України.

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