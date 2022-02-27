Чехия предоставит Украине военную технику, первый эшелон с помощью уже прибыл
Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:11
Правительство Чехии на заседании в воскресенье одобрило поставку военной техники для Украины на сумму 400 миллионов крон (около $18,5 млн).
Об этом заявила в эфире Чешского телевидения министр обороны Яна Чернохова, пишет "Европейская правда".
Чернохова не стала уточнять, что именно планируют поставить, просто сказала, что это не легкое вооружение. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что транспортировка должна состояться сегодня днем.
Сегодняшняя поставка превышает предыдущую поставку оружия, утвержденную правительством в субботу. Она стоила 188 миллионов крон. Чернохова сообщила, что украинская армия получит утвержденную в субботу поставку через несколько минут.
Незадолго до этого армия заявила в Twitter, что в пункте назначения уже разгружается эшелон с оружием из Чехии.
Posíláme pomoc pro ukrajinské bojovníky.— Armáda ČR (@ArmadaCR) February 27, 2022
Ráno překročila česko-polské hranice a pokračuje dál na místo určení. Nakládáme další.#JsmeArmada#StandWithUkraine pic.twitter.com/wLN7qp5qzv
"Мы помогаем, чем можем. Вчера у премьер-министра был долгий телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы продолжим помогать", — сказала Чернохова.
В субботу Чехия также подготовила закупку и транспортировку сотен тонн топлива, которое передается безвозмездно.
Как сообщалось, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.
Также сообщалось, что на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник будет внесена на рассмотрение мощная резолюция в поддержку Украины.