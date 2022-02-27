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Чехия предоставит Украине военную технику, первый эшелон с помощью уже прибыл

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Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:11

Правительство Чехии на заседании в воскресенье одобрило поставку военной техники для Украины на сумму 400 миллионов крон (около $18,5 млн).

Об этом заявила в эфире Чешского телевидения министр обороны Яна Чернохова, пишет "Европейская правда".

Чернохова не стала уточнять, что именно планируют поставить, просто сказала, что это не легкое вооружение. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что транспортировка должна состояться сегодня днем.

Сегодняшняя поставка превышает предыдущую поставку оружия, утвержденную правительством в субботу. Она стоила 188 миллионов крон. Чернохова сообщила, что украинская армия получит утвержденную в субботу поставку через несколько минут.

Незадолго до этого армия заявила в Twitter, что в пункте назначения уже разгружается эшелон с оружием из Чехии.

"Мы помогаем, чем можем. Вчера у премьер-министра был долгий телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы продолжим помогать", — сказала Чернохова.

В субботу Чехия также подготовила закупку и транспортировку сотен тонн топлива, которое передается безвозмездно.

Как сообщалось, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.

Также сообщалось, что на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник будет внесена на рассмотрение мощная резолюция в поддержку Украины. 

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Война с РФ Чехия

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