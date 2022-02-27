ЕС согласился принимать украинских беженцев на 3 года без запроса на убежище

Европейский Союз согласовал решение принимать украинских беженцев на срок до 3 лет без предварительного запроса на предоставление убежища.

Соответствующее решение было принято на неформальной встрече глав МИД стран-членов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Решение было согласовано единогласно и должно быть официально утверждено в понедельник.

"Мы не можем назвать их мигрантами, это беженцев, которые ищут убежища и убегают от войны. Мы очень обеспокоены гуманитарными последствиями этой трагедии. И мы должны действовать быстро, чтобы поддержать этих людей и страны, которые согласятся их принять", - сказал после встречи глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС активировал свой механизм гражданской защиты и уже 18 стран-членов направили гуманитарную помощь в Украину.

"Посмотрим, что будет в последующие дни, но пока число покидающих страну людей растет", - добавил Боррель.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польшу уехали 187 тысяч человек.

Как сообщалось, более 43 тысяч украинцев прибыли в Румынию через три дня после того, как Россия вторглась в Украину с суши, моря и воздуха.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.