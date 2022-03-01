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Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС

Вторник, 1 марта 2022, 12:47

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался за ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает 444.hu, приводя видеообращение министра.

Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения – выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно скорее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", - заявил Петер Сийярто.

Он заявил также, что Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны. "Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", - отметил глава МИД Венгрии.

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