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Італія переводить своє посольство до Львова

Вівторок, 1 березня 2022, 16:12

МЗС Італії оголосило про переведення свого посольства з Києва до Львова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві та неможливістю гарантувати повну функціональність, посольство Італії у Києві переводиться до Львова для продовження виконання своїх функцій, як і інші посольства, які вже переїхали" - йдеться у повідомленні МЗС Італії.

Напередодні стало відомо, що Франція перенесе своє посольство з Києва до Львова через російське вторгнення.

Раніше, після початку російського вторгнення, Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства.

Як повідомлялося, посол Польщі повідомив, що залишився в Києві попри активні бої.

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