Італія переводить своє посольство до Львова
Вівторок, 1 березня 2022, 16:12
МЗС Італії оголосило про переведення свого посольства з Києва до Львова.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Києві та неможливістю гарантувати повну функціональність, посольство Італії у Києві переводиться до Львова для продовження виконання своїх функцій, як і інші посольства, які вже переїхали" - йдеться у повідомленні МЗС Італії.
Напередодні стало відомо, що Франція перенесе своє посольство з Києва до Львова через російське вторгнення.
Раніше, після початку російського вторгнення, Франція відправила у Київ елітний підрозділ для охорони посольства.
Як повідомлялося, посол Польщі повідомив, що залишився в Києві попри активні бої.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.