Италия переводит свое посольство во Львов
Вторник, 1 марта 2022, 16:12
МИД Италии объявил о переводе своего посольства из Киева во Львов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве и невозможностью гарантировать полную функциональность, посольство Италии в Киеве переводится во Львов для продолжения выполнения своих функций, как и другие переехавшие посольства" - говорится в сообщении МИД Италии.
Накануне стало известно, что Франция перенесет свое посольство из Киева во Львов из-за российского вторжения.
Ранее после начала российского вторжения Франция отправила в Киев элитное подразделение для охраны посольства.
Как сообщалось, посол Польши сообщил, что остался в Киеве, несмотря на активные бои.
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