Италия переводит свое посольство во Львов

МИД Италии объявил о переводе своего посольства из Киева во Львов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве и невозможностью гарантировать полную функциональность, посольство Италии в Киеве переводится во Львов для продолжения выполнения своих функций, как и другие переехавшие посольства" - говорится в сообщении МИД Италии.

Накануне стало известно, что Франция перенесет свое посольство из Киева во Львов из-за российского вторжения.

Ранее после начала российского вторжения Франция отправила в Киев элитное подразделение для охраны посольства.

Как сообщалось, посол Польши сообщил, что остался в Киеве, несмотря на активные бои.