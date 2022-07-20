Западная Европа страдает от аномальной жары: температурные рекорды и масштабные пожары

Большая часть Западной Европы страдает от изнурительной жары, во многих странах побиты температурные рекорды и бушуют масштабные пожары.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Великобритания, обычно привыкшая к более мягкому климату, впервые зафиксировала температуру выше +40 градусов.

В результате крупного пожара в Веннингтоне на востоке Лондона загорелись дома. Жители, которых пришлось эвакуировать, рассказали, что в результате пожара было уничтожено около восьми домов и, возможно, местная церковь, а прибывший на место пожарный назвал это "абсолютным адом".

Firefighters worked to save burning homes in parts of London on Tuesday as temperatures in Britain exceeded 40 degrees Celsius, or 104 degrees Fahrenheit, the highest on record in the country. https://t.co/cvayaDXzUx pic.twitter.com/YNm23dDovG — The New York Times (@nytimes) July 19, 2022

Во вторник в Германии был самый жаркий день 2022 года. Национальная метеорологическая служба зафиксировала +39,5 градусов в западном городе Дуйсбург. По словам синоптиков, Нидерланды также достигли такого же максимума в +39,5°C в Маастрихте.

Во Франции в понедельник в 64 различных районах были зарегистрированы рекордно высокие температуры.

Хотя рекордный максимум для континентальной Франции не был превышен, на юго-западе страны произошли самые большие лесные пожары за более чем 30 лет. С 12 июля пожары охватили более 20 300 гектаров винодельческого региона Жиронда. Около 37 тысяч человек пришлось эвакуировать из своих домов.

В Греции лесной пожар, вызванный ураганным ветром, бушевал в горном районе Пентели, недалеко от Афин. Он повредил дома и побудил местные власти эвакуировать по крайней мере четыре района и больницу.

Синоптики в Италии предупреждают о повышении температуры до +40-42 градусов в период со среды по пятницу. В стране уже было зарегистрировано несколько лесных пожаров, а пожары, вспыхнувшие в понедельник вечером в Тоскане, все еще бушевали во вторник днем.

Центральная и северо-западная часть Испании также пострадала от лесных пожаров. Служба мониторинга Copernicus, являющаяся частью программы ЕС по наблюдению за Землей, заявила, что общие выбросы углерода от лесных пожаров в период с июня по июль являются самыми высокими в Испании за период с 2003 года.

В Бельгии в дюнах на бельгийском курорте Де-Хаан вспыхнул пожар, в результате которого загорелись несколько автомобилей. Но после жары страна сейчас готовится к грозам, которые могут привести к 20-30 мм осадков в некоторых регионах.

Температура в Португалии также значительно снизилась. Однако с прошлой недели было зарегистрировано более 1000 смертей, связанных с аномальной жарой.