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Западная Европа страдает от аномальной жары: температурные рекорды и масштабные пожары

Среда, 20 июля 2022, 08:38

Большая часть Западной Европы страдает от изнурительной жары, во многих странах побиты температурные рекорды и бушуют масштабные пожары.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Великобритания, обычно привыкшая к более мягкому климату, впервые зафиксировала температуру выше +40 градусов.

В результате крупного пожара в Веннингтоне на востоке Лондона загорелись дома. Жители, которых пришлось эвакуировать, рассказали, что в результате пожара было уничтожено около восьми домов и, возможно, местная церковь, а прибывший на место пожарный назвал это "абсолютным адом".

Во вторник в Германии был самый жаркий день 2022 года. Национальная метеорологическая служба зафиксировала +39,5 градусов в западном городе Дуйсбург. По словам синоптиков, Нидерланды также достигли такого же максимума в +39,5°C в Маастрихте.

Во Франции в понедельник в 64 различных районах были зарегистрированы рекордно высокие температуры.

Хотя рекордный максимум для континентальной Франции не был превышен, на юго-западе страны произошли самые большие лесные пожары за более чем 30 лет. С 12 июля пожары охватили более 20 300 гектаров винодельческого региона Жиронда. Около 37 тысяч человек пришлось эвакуировать из своих домов.

В Греции лесной пожар, вызванный ураганным ветром, бушевал в горном районе Пентели, недалеко от Афин. Он повредил дома и побудил местные власти эвакуировать по крайней мере четыре района и больницу.

Синоптики в Италии предупреждают о повышении температуры до +40-42 градусов в период со среды по пятницу. В стране уже было зарегистрировано несколько лесных пожаров, а пожары, вспыхнувшие в понедельник вечером в Тоскане, все еще бушевали во вторник днем.

Центральная и северо-западная часть Испании также пострадала от лесных пожаров. Служба мониторинга Copernicus, являющаяся частью программы ЕС по наблюдению за Землей, заявила, что общие выбросы углерода от лесных пожаров в период с июня по июль являются самыми высокими в Испании за период с 2003 года.

В Бельгии в дюнах на бельгийском курорте Де-Хаан вспыхнул пожар, в результате которого загорелись несколько автомобилей. Но после жары страна сейчас готовится к грозам, которые могут привести к 20-30 мм осадков в некоторых регионах.

Температура в Португалии также значительно снизилась. Однако с прошлой недели было зарегистрировано более 1000 смертей, связанных с аномальной жарой.

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