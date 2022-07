Западная Европа страдает от аномальной жары: температурные рекорды и масштабные пожары

Большая часть Западной Европы страдает от изнурительной жары, во многих странах побиты температурные рекорды и бушуют масштабные пожары.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Великобритания, обычно привыкшая к более мягкому климату, впервые зафиксировала температуру выше +40 градусов.

В результате крупного пожара в Веннингтоне на востоке Лондона загорелись дома. Жители, которых пришлось эвакуировать, рассказали, что в результате пожара было уничтожено около восьми домов и, возможно, местная церковь, а прибывший на место пожарный назвал это "абсолютным адом".

Firefighters worked to save burning homes in parts of London on Tuesday as temperatures in Britain exceeded 40 degrees Celsius, or 104 degrees Fahrenheit, the highest on record in the country. https://t.co/cvayaDXzUx pic.twitter.com/YNm23dDovG