Скандал із прослуховуванням у Греції: парламент проголосував за створення слідчої комісії

Парламент Греції в понеділок проголосував за створення слідчої комісії для розслідування скандалу із прослуховуванням спецслужбами телефону лідера опозиційної партії ПАСОК Нікоса Андрулакіса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пропозицію про створення слідчої комісії перед парламентом, який перервав літню відпустку, висунула сама ж партія ПАСОК. Її підтримали 142 грецькі депутати з 300, тоді як для схвалення були потрібні мінімум 120 голосів.

За словами представника ПАСОК Гаріса Кастанідіса, слідча комісія має встановити, чи намагалися спецслужби Греції встановити незаконне стеження за іншими політиками й журналістами, а також хто і чому ухвалював таке рішення.

Згідно із опитуванням грецької соціологічної служби GPO, понад 58% респондентів заявили, що скандал із прослуховуванням підірвав їхню довіру до влади, і лише 40,6% заявили, що ситуація на це не вплинула.

Нагадаємо, в липні лідер соціалістичної опозиційної партії ПАСОК Нікос Андрулакіса подав скаргу до вищої прокуратури про спробу прослуховування його мобільного телефону програмним забезпеченням для стеження.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що не знав про прослуховування Андрулакіса, але додав, що не підтримує його, навіть якщо воно здійснювалося згідно із законом.

А втім, скандал уже призвів до відставки голови розвідувальної служби Панайотіса Контолеона та генерального секретаря офісу прем’єр-міністра Григоріса Дімітріадіса.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі вибухнув скандал через виявлені випадки масового використання програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group, за допомогою якого прослуховували сотні урядовців, політиків, журналістів і активістів.