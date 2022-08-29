Скандал с прослушиванием в Греции: парламент проголосовал за создание следственной комиссии

Парламент Греции в понедельник проголосовал за создание следственной комиссии по расследованию скандала с прослушиванием спецслужбами телефона лидера оппозиционной партии ПАСОК Никоса Андрулакиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Предложение о создании следственной комиссии перед прервавшим летний отпуск парламентом выдвинула сама же партия ПАСОК. Ее поддержали 142 греческих депутата из 300, тогда как для одобрения требовалось минимум 120 голосов.

По словам представителя ПАСОК Хариса Кастанидиса, следственная комиссия должна установить, пытались ли спецслужбы Греции установить незаконную слежку за другими политиками и журналистами, а также кто и почему принимал такое решение.

Согласно опросу греческой социологической службы GPO, более 58% респондентов заявили, что скандал с прослушиванием подорвал их доверие к власти и лишь 40,6% заявили, что ситуация на это не повлияла.

Напомним, в июле лидер социалистической оппозиционной партии ПАСОК Никос Андрулакиса подал жалобу в высшую прокуратуру о попытке прослушивания его мобильного телефона программным обеспечением для слежки.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не знал о прослушивании Андрулакиса, но добавил, что не поддерживает его, даже если оно осуществлялось по закону.

Впрочем, скандал уже привел к отставке главы разведывательной службы Панайотиса Контолеона и генерального секретаря офиса премьер-министра Григориса Димитриадиса.

Напомним, в прошлом году в Европейском Союзе разразился скандал из-за выявленных случаев массового использования программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group, с помощью которого прослушивали сотни чиновников, политиков, журналистов и активистов.