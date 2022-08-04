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ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Четвер, 4 серпня 2022, 21:07

Рада Європейського Союзу в четвер вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо колишнього президента-втікача України Віктора Януковича і його сина Олександра у відповідь на агресію Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада ЄС додала Януковича та його сина до списку осіб, організацій та органів, які підпадають під обмежувальні заходи, запровджені у березні 2014 року, через "їхню роль у підриві або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України та стабільності та безпеці держави".

У випадку Олександра Януковича також ідеться про здійснення оборудок із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

Відповідні правові акти опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Зазначимо, останній раз посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича, його сина та ще двох із семи осіб у списку на 6 місяців замість року. У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції за 2019 рік з Віктора Януковича, в березні ситуація повторилася знову із санкціями за 2020 рік.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. 

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.

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санкції

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