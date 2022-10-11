Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС хоче надати своїй прокуратурі право переслідувати росіян, що ухиляються від санкцій – ЗМІ

Вівторок, 11 жовтня 2022, 22:20

У Європейському Союзі обговорюється розширення повноважень Прокуратури ЄС, яке, як вважається, дозволить ефективніше боротися з ухиленням від санкцій, запроваджених проти осіб РФ через агресію проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Прем’єр Греції: ЄС зможе покарати Туреччину за допомогу Росії в обході санкцій

Пропозиції передбачають, що ухиляння від санкцій стане кримінальним злочином на рівні всього ЄС, яке зможе розслідувати прокуратура блоку, а не лише національні правоохоронні органи.

Обговорення, кажуть джерела Bloomberg, усе ще перебувають на дуже ранній стадії та потребуватимуть підтримки всіх 27 держав-членів.

Очікується, що єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс порушить питання на міністерській зустрічі в Люксембурзі цього тижня, щоб побачити перші реакції серед членів ЄС на ідею.

Прокуратура ЄС – новий орган Європейського Союзу, який почав працювати в червні цього року. Відомство, в якому беруть участь 22 країни-члени ЄС, розташоване в Люксембурзі й очолюється Лаурою Ковеші – ексглавою румунської антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося, станом на липень Європейський Союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Очікується, що ЄС у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції Росія

Статті

Між Орбаном та Україною: який вибір доводиться робити владі Польщі

Польська влада опинилася перед дилемою. Про повноцінне повернення колишніх відносин із Будапештом не йдеться. Проте існує потреба узгоджувати свої дії у суперечці із Брюсселем.
11 жовтня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор

Наскільки ймовірним є повторення лютневого наступу з території Білорусі? Та з якими новими ризиками незабаром може зіткнутися Україна?
11 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Іспит для Байдена і шанс для Трампа: які наслідки матимуть проміжні вибори у США

Перемога на проміжних виборах у США республіканців (а точніше – трампістів) здатна створити невизначеність у питанні подальшої підтримки України.
10 жовтня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди