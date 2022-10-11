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ЕС хочет предоставить своей прокуратуре право преследовать россиян, уклоняющихся от санкций - СМИ

Вторник, 11 октября 2022, 22:20

В Европейском Союзе обсуждается расширение полномочий Прокуратуры ЕС, которое, как считается, позволит эффективнее бороться с уклонением от санкций, введенных против лиц РФ из-за агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

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Предложения предусматривают, что уклонение от санкций станет уголовным преступлением на уровне всего ЕС, которое сможет расследовать прокуратура блока, а не только национальные правоохранительные органы.

Обсуждения, говорят источники Bloomberg, все еще находятся на очень ранней стадии и потребуют поддержки всех 27 государств-членов.

Ожидается, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс поднимет вопрос на министерской встрече в Люксембурге на этой неделе, чтобы увидеть первые реакции среди членов ЕС на идею.

Прокуратура ЕС - новый орган Европейского Союза, который начал работать в июне этого года. Ведомство, в котором участвуют 22 страны-члены ЕС, расположено в Люксембурге и возглавляется Лаурой Ковеши - экс-главой румынской антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, по состоянию на июль Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля. Ожидается, что ЕС в октябре должен принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации российских активов, находящихся под санкциями.

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