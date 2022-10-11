ЕС хочет предоставить своей прокуратуре право преследовать россиян, уклоняющихся от санкций - СМИ

В Европейском Союзе обсуждается расширение полномочий Прокуратуры ЕС, которое, как считается, позволит эффективнее бороться с уклонением от санкций, введенных против лиц РФ из-за агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

Предложения предусматривают, что уклонение от санкций станет уголовным преступлением на уровне всего ЕС, которое сможет расследовать прокуратура блока, а не только национальные правоохранительные органы.

Обсуждения, говорят источники Bloomberg, все еще находятся на очень ранней стадии и потребуют поддержки всех 27 государств-членов.

Ожидается, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс поднимет вопрос на министерской встрече в Люксембурге на этой неделе, чтобы увидеть первые реакции среди членов ЕС на идею.

Прокуратура ЕС - новый орган Европейского Союза, который начал работать в июне этого года. Ведомство, в котором участвуют 22 страны-члены ЕС, расположено в Люксембурге и возглавляется Лаурой Ковеши - экс-главой румынской антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, по состоянию на июль Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с момента вторжения России в Украину 24 февраля. Ожидается, что ЕС в октябре должен принять директиву, которая будет предусматривать возможность конфискации российских активов, находящихся под санкциями.