Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Експрем’єр Чехії Бабіш балотуватиметься у президенти

Понеділок, 31 жовтня 2022, 07:16

Лідер головного опозиційного руху Чехії ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш має намір балотуватися в президенти. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу Nova, пише "Європейська правда".

"Коли я бачу, як уряд не працює, як він не допомагає людям, наскільки він бездіяльний, я вирішив піти на це", - сказав Бабіш. 

У Чехії на суд проти експрем'єра Бабіша пускатимуть за квитками, щоб уникнути натовпу

Від початку, відколи він прийшов у політику як бізнесмен, у нього була і є, за його словами, лише одна мета - "зробити життя людей у ​​нашій країні кращим", додав політик.

Бабіш вважає, що не має великих шансів бути обраним. "Але я великий боєць і зроблю все, щоб переконати людей, що я хороший кандидат у президенти", - додав він. 

Заявка на посаду президента має бути подана не пізніше 8 листопада і супроводжена підписами не менше десяти сенаторів, двадцяти депутатів або 50 тисяч громадян.

ANO скликала пресконференцію на понеділок, щоб офіційно представити свого кандидата в президенти. 

Дотепер Бабіш не виключав, але не підтверджував, що буде прагнути до найвищої посади в державі.

68-річному політику та одному з найбагатших чехів висунули звинувачення у справі про махінації з субсидіями під час будівництва комплексу "Гніздо лелек".

Експрем’єра Чехії Бабіша закликають піти з політики після того, як він назвав виборців влади "фашистами і нацистами"

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Чехії заплановано на 13-14 січня 2023 року. При цьому чинний президент Мілош Земан, який раніше неодноразово робив заяви на підтримку РФ, але після 24 лютого змінив позицію, добуває другий термін та йде з посади.

Як і раніше, ключовим кандидатом в президенти від коаліції є відставний генерал Петр Павел. Важливо також, що він є фаворитом у букмекерів, які оцінюють його шанси на перемогу в 36% (вдвічі вище, аніж у Бабіша).

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Шанс на реванш: як дружня до України влада Чехії встояла перед "друзями Путіна".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія

Статті

"Без зерна чи без вас?" Чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики

Є всі підстави вважати, що суботнє рішення Росії було спонтанним – вже протягом першого вечора Москва змінила формулювання своєї (не)участі в угоді.
31 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Ми пишаємося, що стали першими, хто передав Україні важке озброєння"

Чехи та чеський уряд завжди підтримували українців у боротьбі за свободу та незалежність. Ми будемо й надалі постачати озброєння, підтримувати та розвивати обороноздатність України.
30 жовтня 2022 — Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії

"Для Німеччини це нова епоха": історична промова Штайнмаєра про війну та зміну ставлення до РФ

"Для Німеччини це означає, що настають важкі роки. Жорсткі роки... Світ став іншим. Особливо це стосується нашого ставлення до Росії..."
28 жовтня 2022 — Франк-Вальтер Штайнмаєр