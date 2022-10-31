Експрем’єр Чехії Бабіш балотуватиметься у президенти

Лідер головного опозиційного руху Чехії ANO і колишній прем'єр Андрей Бабіш має намір балотуватися в президенти.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Nova, пише "Європейська правда".

"Коли я бачу, як уряд не працює, як він не допомагає людям, наскільки він бездіяльний, я вирішив піти на це", - сказав Бабіш.

Від початку, відколи він прийшов у політику як бізнесмен, у нього була і є, за його словами, лише одна мета - "зробити життя людей у ​​нашій країні кращим", додав політик.

Бабіш вважає, що не має великих шансів бути обраним. "Але я великий боєць і зроблю все, щоб переконати людей, що я хороший кандидат у президенти", - додав він.

Заявка на посаду президента має бути подана не пізніше 8 листопада і супроводжена підписами не менше десяти сенаторів, двадцяти депутатів або 50 тисяч громадян.

ANO скликала пресконференцію на понеділок, щоб офіційно представити свого кандидата в президенти.

Дотепер Бабіш не виключав, але не підтверджував, що буде прагнути до найвищої посади в державі.

68-річному політику та одному з найбагатших чехів висунули звинувачення у справі про махінації з субсидіями під час будівництва комплексу "Гніздо лелек".

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Чехії заплановано на 13-14 січня 2023 року. При цьому чинний президент Мілош Земан, який раніше неодноразово робив заяви на підтримку РФ, але після 24 лютого змінив позицію, добуває другий термін та йде з посади.

Як і раніше, ключовим кандидатом в президенти від коаліції є відставний генерал Петр Павел. Важливо також, що він є фаворитом у букмекерів, які оцінюють його шанси на перемогу в 36% (вдвічі вище, аніж у Бабіша).

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Шанс на реванш: як дружня до України влада Чехії встояла перед "друзями Путіна".