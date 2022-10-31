Экс-премьер Чехии Бабиш будет баллотироваться в президенты

Лидер главного оппозиционного движения Чехии ANO и бывший премьер Андрей Бабиш намерен баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил в эфире телеканала Nova, пишет "Европейская правда".

"Когда я вижу, как правительство не работает, как оно не помогает людям, насколько оно бездействует, я решил пойти на это", - сказал Бабиш.

С самого начала, с тех пор как он пришел в политику как бизнесмен, у него была и есть, по его словам, только одна цель - "сделать жизнь людей в нашей стране лучше", добавил политик.

Бабиш считает, что не имеет больших шансов быть избранным. "Но я большой боец и сделаю все, чтобы убедить людей, что я хороший кандидат в президенты", - добавил он.

Заявка на пост президента должна быть подана не позднее 8 ноября и сопровождена подписями не менее десяти сенаторов, двадцати депутатов или 50 тысяч граждан.

ANO созвала пресс-конференцию на понедельник, чтобы официально представить своего кандидата в президенты.

До сих пор Бабиш не исключал, но не подтверждал, что будет стремиться к высшей должности в государстве.

68-летнему политику и одному из самых богатых чехов предъявили обвинения по делу о махинациях с субсидиями при строительстве комплекса "Гнездо аистов".

Напомним, первый тур президентских выборов в Чехии запланирован на 13-14 января 2023 года. При этом действующий президент Милош Земан, который ранее неоднократно делал заявления в поддержку РФ, но после 24 февраля изменил позицию, добывает второй срок и уходит с должности.

Как и раньше, ключевым кандидатом в президенты от коалиции является отставной генерал Петр Павел. Важно также, что он является фаворитом у букмекеров, которые оценивают его шансы на победу в 36% (вдвое выше, чем у Бабиша).

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