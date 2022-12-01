У Литві почали демонтаж найбільшого меморіалу радянським військам попри позицію комітету ООН

Муніципалітет Вільнюса розпочав роботи з демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі, які раніше блокувались рішенням комітету ООН з прав людини.

Про це оголосив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс у середу, йдеться в публікації LRT.

Як очікується, роботи можуть тривати близько трьох тижнів.

"Стели Антакальніського кладовища не обвалаться так виразно, як (обвалився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів", - сказав мер.

"На жаль, ці роботи довелося відкласти через рішення комітету ООН з прав людини, але день старту вже настав", - додав він.

Передбачалося, що скульптури вдасться демонтувати раніше. Проте минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що комітет з прав людини ООН залишив чинною тимчасову охорону скульптур, розташованих на Антакальніському кладовищі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їх демонтажу столичною владою.

Про тимчасові заходи комітет просили заявники, які представилися "етнічними росіянами".

Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет був введений в оману доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник буде спаплюжений, а останки, які розташовані поруч, перепоховані.

Самоврядування обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.

На початку червня муніципалітет Вільнюса одноголосно вирішив зняти шість фігурних стел із сірого граніту, що зображують радянських воїнів Другої світової війни. Перед тим їх викреслили з реєстру нерухомих культурних цінностей.

Міська влада раніше сподівалась, що скульптури буде демонтовано у вересні.

Військовий меморіал на цвинтарі Антакальніс було зведено у 1951 році. Стверджується, що там поховано близько трьох тисяч радянських військових. Гранітні статуї з'явилися пізніше – у 1984-му.