В Литве начали демонтаж крупнейшего мемориала советским войскам, несмотря на позицию комитета ООН

Муниципалитет Вильнюса начал работы по демонтажу советских скульптур на Антакальнисском кладбище, которые ранее блокировались решением комитета ООН по правам человека.

Об этом объявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в среду, говорится в публикации LRT.

Как ожидается, работы могут продлиться около трех недель.

"Стелы Антакальнисcкого кладбища не обвалятся так отчетливо, как (обвалился) недавно самый большой советский памятник в Риге. Как и планировалось, стелы будут снимать организованно, отдельными сегментами, и это может занять до трех недель", - сказал мэр.

"К сожалению, эти работы пришлось отложить из-за решения комитета ООН по правам человека, но день старта уже наступил", - добавил он.

Предполагалось, что скульптуры удастся демонтировать раньше. Однако в минувший вторник Министерство юстиции сообщило, что комитет по правам человека ООН оставил в силе временную охрану скульптур, расположенных на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя их демонтажу столичными властями.

О временных мерах комитет просили заявители, представившиеся "этническими русскими".

Скульптуры демонтируют несмотря на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а останки, которые расположены рядом, перезахоронены.

Самоуправление обещает передать снятые скульптуры Национальному музею Литвы.

В начале июня муниципалитет Вильнюса единогласно решил снять шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны. Перед тем их вычеркнули из реестра недвижимых культурных ценностей.

Городские власти ранее надеялись, что скульптуры будут демонтированы в сентябре.

Военный мемориал на кладбище Антакальнисс был возведен в 1951 году. Утверждается, что там похоронено около трех тысяч советских военных. Гранитные статуи появились позже - в 1984-м.