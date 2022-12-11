В Европарламенте предлагают отложить все инициативы по Катару из-за расследования о лоббизме

Уже от нескольких политических групп в Европарламенте прозвучали призывы на ближайшее время отложить рассмотрение вопросов, касающихся Катара, на фоне коррупционного расследования в отношении должностных лиц Европарламента по поводу возможного лоббизма в пользу этой страны.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В частности, речь идет об инициативе упрощения визового режима - такое обсуждение по поводу Катара и Кувейта должны были официально анонсировать в Европарламенте с понедельника.

"Группа "Зеленых" выступает против того, чтобы Катар получил упрощение визового режима при этих обстоятельствах. Сначала нужно убедиться, что на евродепутатов или сотрудников Европарламента, которые работали над проектом, не было влияния", - заявил депутат от "Зеленых" Эрик Маркард, который работал над этой инициативой.

Левые и социальные демократы также призвали отложить переговоры. "Пока нет ясности относительно масштабов влияния катарских денег, об упрощении визового режима нельзя говорить", - заявил сопредседатель "Левых" Мартин Ширдеван.

Социал-демократы еще в пятницу призвали приостановить работу над всеми документами и голосованиями, связанными со странами Персидского залива, в том числе относительно визового режима и запланированных визитов.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. Утверждается, что она фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте. Позже президент Европарламента заявила о приостановлении ее мандата заместителя в связи с расследованием.