Уряд Сербії вирішив направити запит силам НАТО про введення своїх сил у Косово

Уряд Сербії в четвер вирішив направити запит миротворчному контингенту НАТО KFOR про введення сербських сил безпеки на територію частково визнаного Косова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в етері сербського мовника РТС сказав президент Сербії Александар Вучич.

Він уточнив, що вже в четвер запит командуванню KFOR направлять в електронному вигляді, а в п’ятницю – передадуть на кордоні частково визнаного Косова й Сербії.

"Гадаю, це буде важливо для захисту сербського населення й насамперед контролю того, що вони називають пунктами перетину кордону, а фактично – адміністративними пунктам перетину Яриньє і Брняк. І це суттєво знизить напруженість і буде хорошим рішенням", – додав він.

Вучич одразу визнав, що запит Сербії навряд чи буде задоволений, і "не тому що він буде поганий, бо якби вони краще подумали, то це б сприяло миру", а тому що міжнародна спільнота, за його словами, не дотримується міжнародних угод.

12 грудня міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявляв, що країна готова відправити війська до Косова та Метохії, якщо відповідний запит Белграда згідно з резолюцією Ради безпеки ООН буде схвалено контингентом НАТО KFOR.

Нагадаємо, в ніч проти 11 грудня косовські серби звели барикади на півночі частково визнаної держави на тлі чуток про те, що косовські правоохоронці планують силові операції проти сербського населення. Цивільна місія Євросоюзу EULEX у Косові повідомила про напад на свій патруль 10 грудня.

Через напругу у регіоні 10 грудня президентка Косова Вйоса Османі оголосила, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року.

Тим часом, Косово в четвер офіційно подало заявку на вступ до ЄС, заплановану як сигнал для європейських столиць про серйозні наміри Приштини реформуватися і наближатись до необхідних критеріїв. Цей крок може ще більше розлютити Сербію, яка вважає Косово частиною своєї держави.

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