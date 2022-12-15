Правительство Сербии решило направить запрос силам НАТО о введении своих сил в Косово

Правительство Сербии в четверг решило направить запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR о введении сербских сил безопасности на территорию частично признанного Косово.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире сербского вещателя РТС сказал президент Сербии Александар Вучич.

Он уточнил, что уже в четверг запрос командованию KFOR направят в электронном виде, а в пятницу - передадут на границе частично признанного Косово и Сербии.

"Думаю, это будет важно для защиты сербского населения и прежде всего контроля того, что они называют пунктами пересечения границы, а фактически - административными пунктами пересечения Яринье и Брняк. И это существенно снизит напряженность и будет хорошим решением", - добавил он.

Вучич сразу признал, что запрос Сербии вряд ли будет удовлетворен, и "не потому что он будет плохой, потому что если бы они лучше подумали, то это бы способствовало миру", а потому что международное сообщество, по его словам, не придерживается международных соглашений.

12 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич заявлял, что страна готова отправить войска в Косово и Метохию, если соответствующий запрос Белграда согласно резолюции Совета безопасности ООН будет одобрен контингентом НАТО KFOR.

Напомним, в ночь на 11 декабря косовские сербы возвели баррикады на севере частично признанного государства на фоне слухов о том, что косовские правоохранители планируют силовые операции против сербского населения. Гражданская миссия Евросоюза EULEX в Косово сообщила о нападении на свой патруль 10 декабря.

Из-за напряжения в регионе 10 декабря президент Косово Вйоса Османи объявила, что выборы глав северных муниципалитетов решили перенести с 18 декабря на 23 апреля 2023 года.

Между тем, Косово в четверг официально подало заявку на вступление в ЕС, запланированную как сигнал для европейских столиц о серьезных намерениях Приштины реформироваться и приближаться к необходимым критериям. Этот шаг может еще больше разозлить Сербию, которая считает Косово частью своего государства.

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