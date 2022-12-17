В Германии нашли часть драгоценностей, похищенных во время "ограбления века" в Дрездене

По данным полиции и прокуратуры, немецкие следователи нашли значительную часть награбленного, похищенного из музея драгоценностей "Зеленый свод" в Дрездене три года назад в рамках так называемого "ограбления века".

Об этом сообщает издание Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

В ночь на субботу в Берлине было изъято 31 отдельную частицу, которые были похищены грабителями в 2019 году, сообщили прокуратура и полиция Дрездена. Полиция нашла в том числе несколько предметов, которые выглядят целыми, например, украшение для шляпы и нагрудную звезду польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора с блестящей огранкой.

Обнаруженные объекты уже переданы в Дрезден под охрану спецподразделений полиции.

Сейчас они пройдут искусствоведческую экспертизу и впоследствии будут проверены на подлинность и полноту специалистами Государственных художественных коллекций Дрездена.

По факту кражи продолжается судебное разбирательство в Земельном суде Дрездена.

Подозреваемым, в возрасте от 23 до 28 лет, инкриминируется совершение групповых краж при отягчающих обстоятельствах, поджогов и поджогов с особо отягчающими обстоятельствами.

Злоумышленники происходят из известной в Берлине семьи Реммо арабского происхождения, некоторые члены которой были связаны с тяжкими преступлениями.

Рано утром 25 ноября 2019 года они, как утверждается, похитили из "Зеленого свода" 21 ювелирное изделие, содержащее в общей сложности 4300 бриллиантов и бриллиантов с блестящей огранкой общей стоимостью более 113 миллионов евро, а также нанесли имущественный ущерб на общую сумму более одного миллиона евро.





