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Мелоні провела "сердечну розмову" із Зеленським, запросила його в Рим

Вівторок, 27 грудня 2022, 18:56

Пресслужба уряду Італії оприлюднила подробиці розмови італійської прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні вказується, що "сердечна розмова" відбулась уперше з 28 жовтня, коли лідери Італії та України говорили востаннє.

"Мелоні підтвердила повну підтримку італійським урядом Києва в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, у відновленні енергетичної інфраструктури та у подальшій відбудові України", – йдеться в повідомленні.

Також прем’єрка Італії, як зазначається, підтвердила готовність Рима до всіх дій, "спрямованих на досягнення справедливого миру для українського народу".

"Прем'єр-міністерка підтвердила свій намір здійснити візит до Києва та запросила президента Зеленського відвідати Рим", – повідомили в італійському уряді.

За версією української сторони, Мелоні також говорила про розгляд питання надання систем протиповітряної оборони для захисту українського неба. Про які саме системи ППО йдеться, наразі невідомо, та ще в листопаді ЗМІ писали, що Італія розглядає передання Україні систем SAMP/T і Aspide у межах нового пакета допомоги.

Джорджія Мелоні є лідеркою правої партії "Брати Італії", яка стала першою жінкою на посаді глави уряду у вересні.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

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Італія Зеленський

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